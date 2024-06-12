美把台海變成無人地獄　賴士葆：是什麼意思

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月12日電（記者 楊騰凱）《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）以“美軍計劃‘地獄景象’來阻止中國攻擊台灣”為題撰文，指美軍擬在台海部署大量無人武器對抗攻台的大陸，把台海變成無人地獄。對此，中國國民黨“立委”賴士葆批，這種說法類似台灣一有事就要轟炸台積電，把戰場放在台灣，但我們不希望打仗。



羅金文章指出，美軍將在解放軍艦隊穿越台海時，在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為美國、區域夥伴及台灣軍隊爭取時間，並以“地獄景象”來形容。



賴士葆表示，這個說法有一點類似過去美方傳出來的，說萬一台灣有事，他們要炸掉台積電，這次說法，就有點類似的味道。就是為了要對抗中國大陸，要把戰場放在台灣，怎麼會這樣子呢？我們希望這塊地方不要打仗，這塊地方變成無人地獄是什麼意思？難道是人都死光了嗎？怎麼會這樣子呢？



另一方面，大陸演員胡歌訪台，12日下午將出席在台北舉辦的“對話青年”活動，外傳是海基會董事長鄭文燦穿針引線，這是不是能讓兩岸釋出善意？



賴士葆表示，這當然是善意，能夠請到胡歌，這代表鄭文燦有兩把刷子，這個海基會董事長，鄭文燦是做真的，我們樂見其成，兩岸交流越多，對台灣的安全越有保障。