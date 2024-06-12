邱坤玄：美想遏制中國超越　終究會搞垮自己

邱坤玄發表“520後兩岸關係的美國因素”演講主題。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）賴清德520演說主張兩岸“互不隸屬”，引發兩岸關係緊張。政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄12日在一場座談會上表示，美國即使事先沒看過賴清德的講稿，但美國對台政策與賴的內容是一致的，美國就是想遏制中國超越它，但美國此舉終究會搞垮自己。



中華民族團結協會、銘傳大學兩岸研究中心12日在銘傳大學基河校區舉辦“新時代下兩岸變局觀察時事座談會”，第一場主題“認清世變”，由中華民族團結協會理事長夏瀛洲發表開幕談話、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌主持、發表人有政治大學東南亞所教授邱坤玄、輔仁大學文學院日本語言系教授何思慎、致理科技大學國貿系副教授張弘遠。第二場“台灣應變”，由中華民族團結協會執行長康鳳主持，發表人有政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任魏艾、佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財、風傳媒主筆張鈞凱。現場與會約百人，相當踴躍。黃復興黨部主委臧幼俠、中華民族團結協會秘書長秦立錦等人也與會。



邱坤玄發表“520後兩岸關係的美國因素”演講主題，他表示，大陸已設定好中華民族偉大復興的進程，如今中國大陸是世界第二大經濟體，因此中美激烈競爭，其實排名第一的美國想打壓第二的中國很正常，而中國式頂住壓力，美國正用盡一切不讓中國超越它，去年11月中國大陸領導人習近平與美國總統拜登在美國舊金山會議上，其實雙方都希望改善關係。



邱坤玄說，只是美國內部有總統大選，外部有俄烏戰爭、以哈衝突，峰會上達到一些共識都在進行、希望穩定下來，但戰略結構仍在。



他說，中國大陸看問題總是從大方向，從整體長遠發展、中華民族共同利益去思考，美國如今正在往下走，中國大陸也瞭解，美國有種族間對立、社會分配不平均，真正搞垮美國將是美國自己。美國社會矛盾尖銳、對立衰敗是原因，中國大陸則堅持做好自己工作。