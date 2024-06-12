王義川事件　藍曝中華電信子公司給監控資料

蔡明彥與黃世杰（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯上午質詢爆料，民進黨執行長王義川日前提及通訊監控事件資料是中華電信公司子公司是方公司給的，這家公司負責人吳彥宏是民進黨新潮流成員。中華電信也證實與是方公司有合作關係，但並未將中華電信資料提供給子公司。接著民進黨“立委”林楚茵質詢時，也再度給中華電信澄清並未將資料存放在是方公司。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥率相關情報機關首長報告“如何運用民間通信設施蒐羅“國安”資訊”，併請通訊傳播委員會（NCC）、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。



徐巧芯答詢問到，王義川竟然可以透過電訊資料區分政黨傾向，讓人感到很意外，我們接獲爆料，這件事情是民進黨5月27日主管會議上，新媒體主管詹賀舜用口頭報告。也就是中華電信子公司的data給他們去進行資料的分析跟參考，所以王義川才會在下午的政論節目的時候這麼說。



徐巧芯指出，是方電訊董事長吳彥宏是新潮流，裡面有很多酬庸，都是賴清德親信，吳彥宏過去都長期跟著前海基會董事長洪奇昌，都是跟著新潮流政治人物在走，洪奇昌在海基會擔任董事長時，吳彥宏就在。這家公司是中華電信子公司，短時間內翻倍成長，蔡英文都有去剪綵。



徐巧芯說，是方電訊跟政府合作有前瞻基礎建設高達新台幣38.27億元，確定是不賣資料給政治人物嗎？中華電信業務管理處副總經理林文智表示，是，子公司本身是獨立法人公司。



可以販售個人資料嗎？林文智說，沒有販售問題。對相關人員資訊取得以及系統有一定管理。



中華電信資料傳給子公司伺服器資料可以提供嗎？林文智表示，子公司不應該取得這些資料，資料管理部分有一定管理程序。



徐巧芯指出，中華電信電系機房與是方公司合作是什麼？根據她瞭解是方公司跟蔡英文合作有數據分析、輿情監測等，子公司怎麼跟民進黨合作？輿情監測等內容可以出售給特定政治人物作與情監測嗎？

