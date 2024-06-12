打擊詐騙活動　台金管部門強化虛擬資產管理

彭金隆赴“立法院”報告並備質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月12日電（記者 俞敦平）台“金管會主委”彭金隆在報告中指出，虛擬資產交易因匿名、跨境和不易追蹤特性，易成為詐騙活動溫床。他表示，“金管會”將採漸進方式強化對虛擬資產服務提供者（VASP）的管理及消費者保護。他強調，“金管會”將持續完善法規及落實執行，以阻絕詐騙、防治洗錢及保護消費者，並推動產業健全發展，強化台灣金融科技的國際競爭力。



“金管會主委”彭金隆12日赴“立法院”財政委員會就“《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具”、和“虛擬資產專法制定進程”進行專題報告，並備質詢。



彭金隆表示，虛擬資產交易因具有匿名性、跨境性及不易追蹤的特性，容易成為詐騙活動的溫床。由於虛擬資產存在較高的洗錢及資恐風險，國際上許多國家已加強對虛擬資產服務提供者（VASP）的管理。“金管會”亦採取漸進方式，強化業者管理及消費者保護。



首先，彭金隆指出，為防止不法集團利用人頭帳戶進行犯罪活動，“金管會”依據洗錢防治法禁止無證收集或提供虛擬資產帳號的不法行為，並已訂定相關管理辦法。若VASP違反規定，將限制其虛擬資產帳號功能，並拒絕開立新帳號。同時，“金管會”加強教育宣導，提升民眾對虛擬資產的認識，並設立非“金管會”核准之證券期貨及商品警示專區。