張弘遠：斷ECFA衝擊大　台灣左支右絀

致理科技大學國貿系副教授張弘遠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）大陸將於15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，占整體早收清單產品項目28%。致理科技大學國貿系副教授張弘遠12日在一場座談會上表示，ECFA項目中斷，對台灣工具機、製造業等造成言中衝擊，賴清德520的演講後，大陸對台灣有清楚的訊號，經濟上將處於鬥爭，而台灣也從中美貿易戰上，從左右逢源，演變到至今左支右絀。



中華民族團結協會、銘傳大學兩岸研究中心12日在銘傳大學基河校區舉辦“新時代下兩岸變局觀察時事座談會”，張弘遠做上述表示。



張弘遠表示，台灣社會經濟發展M型化，蔡英文離開政府最後一周的報告，讓他非常訝異，台灣貧富差距甚大，因此他認為“立法院”推“國會”改革過程中，許多年輕人不滿走上街頭，其中之一也有2020經濟衰退因素，經濟環境愈來愈差，因此他看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，是給台灣“安太歲”，大家很開心，他倒是擔心他們被AI取代掉，人工發展愈快，大家失去工作可能性愈高。



張弘遠說，2020年原本兩岸經貿資的通訊發展，出現訂單出口增加，但2022年疫情後停止，兩岸訂單出口快速下滑，兩岸千絲萬縷的關連，現在可能也會因外在、歷史的改變被切割。賴清德520的發言後，大陸更祭出第二波ECFA項目制裁，是很清楚的訊號，大陸連最賺錢的部分也不讓了，而台灣8成獲利的項目也停止。



張弘遠說，台灣對大陸輸入有機械製造、工具機，可是目前經濟已趨向鬥爭，台灣要如何因應？台灣頻對外喊加一、尋求協助，大陸早就對台灣有預先的經濟作為，不會讓台灣避險成真。未來想在兩岸找出路的憂心會增加。