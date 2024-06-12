藍委問數位資產監管　彭金隆：防制洗錢為先

彭金隆接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”林德福12日在“立法院”針對虛擬資產的監管問題質詢台“金管會主委”彭金隆。彭金隆認為數位貨幣除了虛擬幣，還有穩定幣，各國對此有不同見解，“金管會”也在觀察國際趨勢，但目前仍以防止洗錢和保護消費者為先。對於數位貨幣脫離金融中介的優缺點及台灣環境適合的模式，彭金隆表示，目前數位貨幣與法定貨幣有很大差異，未來的制度和國際接軌情況還需市場測試。



“金管會主委”彭金隆12日赴“立法院”財政委員會就“《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具”、和“虛擬資產專法制定進程”進行專題報告，並備質詢。



林德福首先詢問彭金隆，是否應將虛擬資產業如同證券業一般納入特許行業，以更有效地達到監管目的。彭金隆回應，虛擬資產業屬於新興行業，全球金融監理機關都面臨挑戰，但近年來國際趨勢顯示此行業需要取得執照。為此，“金管會”透過《洗錢防治法》中的登記制來加強監管。



林德福接著指出，3月20日比特幣暴跌，“金管會”當時呼籲民眾審慎評估虛擬資產交易風險，並提到前“金管會主委”黃天牧對虛擬資產的態度保守且不積極。林德福詢問彭金隆，未來法制化後，“金管會”是否會成為虛擬資產業的主管機關。彭金隆表示，“金管會”已被“行政院”指定為對虛擬資產具有投資及交易工具的主管機關。