賴挺覆議　吳春城：選輸想極權翻桌

民眾黨團幹事長吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）賴清德昨天核可“行政院”對“國會”改革法案提出覆議，民進黨秘書長林右昌將展開下鄉宣講，第一站從花蓮出發。台灣民眾黨“立法院”黨團幹事長吳春城批評，民進黨司馬昭之心非常清楚，就是一個少數政府不願接受民主選舉的結果，想極權、想翻桌。全世界從沒看過一個執政黨要去動員社會對立。



台灣民眾黨“立法院”黨團12日召開“國會”改革未“違憲” 民進黨當家鬧事無底線”記者會，黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、“立委”林國成出席。



吳春城批評，民進黨只想混淆“國會”改革法案，一路以來不斷惡意杯葛阻撓、三讀通過後提覆議案，現在要發動街頭運動，甚至未來要“釋憲”、要對藍委提出罷免活動，這一連串手法司馬昭之心非常清楚，就是一個少數政府不願意接受民主選舉的結果，想要極權、想要翻桌，不惜代價動員社會仇恨。



吳春城說，民進黨就是不想說清楚整件事，若想說清楚，就不是下鄉全台宣講，若屆時社會動員發生流血衝突事件，誰要負責？全世界從沒看過一個執政黨動員社會對立的。



黃國昌指出，在“國會”改革法案推動過程，民眾黨向來的立場是就事論事，把道理說清楚。我們針對法條的設計，過去民主進步黨所提出的主張、所做過的承諾，乃至於外國的立法例，從委員會、公聽會到院會，我們都不斷在向台灣社會報告。

