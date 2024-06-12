何思慎：台灣安全指望日本　麻繩綁豆腐

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎今日表示，兩岸之間的現狀對日本而言是最好的，日本不會支持兩岸統一，也不會支持“台灣獨立”。因此，賴清德在就職演說中針對日本提到的和平共同體，想把安全掛在日本的肩上，這等於是麻繩綁豆腐，一點指望都沒有。



中華民族團結協會、銘傳大學兩岸研究中心12日在銘傳大學基河校區舉辦“新時代下兩岸變局觀察時事座談會”，何思慎做上述表示。



何思慎表示，日本即便在政治上和中國大陸不能緊緊靠在一起，可是在經濟、社會和文化上，它離不開中國，而且在日本安全裡，它永遠需要一個可以和中國對話關係。



何思慎在會中針對日本在東亞局勢中的角色表示，賴清德在520談話中的和平共同體，加上過往賴提過的日本有事就是台灣有事等等，似乎想像台灣跟日本基本上是唇亡齒寒的程度。



何思慎說，日本過往為了維護西南群島的利益，所以要拿下台灣，現在似乎在安全上的戰略思考也是如此。雖不會再用19世紀的占領手段，但是日本的外交其實很簡單，在兩岸之間的現狀對日本而言是最好的，可以讓日本的國家利益極大化，所以台灣不用去過度想象日本的對台政策。