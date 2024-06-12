蔡明彥：注意大陸探空氣球有軍事用途

蔡明彥接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）台“國安局長”蔡明彥今天回覆民進黨“立委”羅美玲質詢提到，中國大陸探空氣球從今年至今已經有121顆到台灣空域進行活動，除了一般科學研究之外，也要注意軍事用途上，可以搜集相關大氣數據，針對未來解放軍、火箭軍或是遠程火炮攻擊，這些數據都可當成試射時的大氣資料。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥率相關情報機關首長報告“國家如何運用民間通信設施蒐羅“國安”資訊”，併請通訊傳播委員會、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。



民進黨“立委”羅美玲質詢提及，中國大陸探空氣球自從520之後，頻繁進入台灣領空，中國大陸說法是要搜集氣象資料。



蔡明彥回覆說，中國大陸探空氣球大約是每年11月到隔年4月，配合西南季風可以飄到“台海中線”以東空域。他說，到今年為止已經有121顆中國大陸探空氣球到台灣空域進行活動，除了一般科研研究以外要注意軍事用途，可以搜集相關大氣數據，針對未來解放軍、火箭軍或是遠程火炮進行攻擊，這些數據都可當成試射時大氣資料。



蔡明彥也說，要注意到襲擾大約都在1萬到2萬8千呎高空，是我們戰機與台灣民航機飛安活動，我們要特別注意。而且會消耗我們戰管、空管的各方面能量，我們要納入綜合“國安”評估。