吳欣盈父被約談　賴士葆疑迫民眾黨屈服

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月12日電（記者 俞敦平）民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈之父，新光金創辦人吳東進因為2年前已被“金管會”裁罰的案件，昨日再度被檢調約談。中國民黨“立委”賴士葆今日在財委會質詢時，質疑檢察官辦案是否有政治力介入，尤其民進黨總召柯建銘最近喊出起義來歸。“法務部次長”徐錫祥和“金管會”主彭金隆均否認任何政治力干預。



昨日吳東進被新北地檢署以被告身份約談。此次約談疑似與新光人壽在新北市新板特區興建的“傑仕堡有氧園區”涉及弊案有關，該案於兩年前已經遭到“金管會”裁罰300萬元。據台媒報導，新北地檢署於同日指揮“調查局”搜索18處地點，包括吳東進的住所，並對吳東進及其他新光人壽相關人員進行約談。



“立法院”財政委員今天議程為“《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VA SP）淪為詐騙工具”及“虛擬資產專法制定進程”專題報告，邀請“金管會主委”彭金隆等列席報告並備詢。



賴士葆今日質詢時提出質疑，兩年前新光金曾被罰新台幣300萬，為何現在又再度調查？賴士葆表示，近日媒體和政論節目都在討論此事，甚至定調為政治辦案，他要求徐錫祥解釋是否有政治力介入的情況。尤其是最近朝野將針對“國會”改革覆議案再次進行攻防，民進黨團總召柯建銘也喊出要六位藍白“立委”起義來歸，賴士葆質疑這是否是透過行政施壓意圖迫使民眾黨屈服。



徐錫祥強調，檢察官辦案絕對秉公處理，沒有任何政治力的介入。賴士葆進一步追問媒體節目所言是否真實，徐錫祥再次強調檢察官是依法辦理案件。

