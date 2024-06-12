22陸軍機艦三面包夾台海　近鵝鑾鼻43浬

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供） 中評社台北6月12日電／根據台灣軍方今天公布最新軍機動態，有9架次大陸軍機逾越“海峽中線”，從台海西、南、東三面包夾，最近距離鵝鑾鼻僅43浬，另有1架次無人機現蹤東部外海。



台灣“國防部”今天表示，迄今上午6時止，偵獲13架次大陸軍機出海活動，其中9架次逾越“海峽中線”，進入西南及東南空域、9艘次軍艦，持續在台海周邊活動。



軍方運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



