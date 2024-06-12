柳金財：賴清德激進挑釁　民進黨已走偏　

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）賴清德520演說提及兩岸“互不隸屬”，引發兩岸關係緊張。佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財12日在一場座談會表示，他長期研究民進黨的兩岸論述，民進黨已今非昔比，以前令他尊敬，現在沒了。以往的民進黨人士在兩岸政策還有智慧，如今民進黨整個走偏，賴清德往僵化、挑釁去走，賴的“兩國論”擺明就是不想要兩岸交流，其實中國國民黨更該努力加強交流才對。



中華民族團結協會、銘傳大學兩岸研究中心12日在銘傳大學基河校區舉辦“新時代下兩岸變局觀察時事座談會”，柳金財做上述表示。



柳金財發表“賴清德520演說對兩岸關係影響及因應之道”主題演講，他表示，賴清德520致詞讓他嚇一跳，賴曾當過“國大代表”，難道不清楚大陸的底線嗎？賴提出“兩國論”、“台獨”論述，讓兩岸關係愈來愈糟糕，過去民進黨不敢講全部講出來，而賴原本有釋放善意的好機會，卻白白浪費掉，發出像“剿共檄文”一樣的演說，賴更主張兩岸關係是國際關係。



柳金財說，也許賴清德沒在520講務實“台獨”，看起來沒講，實際上就是強硬、躁進、激進、挑釁，過去李登輝、陳水扁、蔡英文談兩岸關係，不會在就職演說講互不隸屬，賴卻講了，還說台灣、“中華民國”、“中華民國台灣”是自己名稱，是沒講出“台獨”的“台獨”說法，還強調中國是威脅，更將國民黨1949年一黨專政行徑罵翻，那怎可能走向朝野和解、兩岸和諧？要知道獨派有兩派，一派是講“台獨”、不要兩岸交流；一派講“台獨”、仍要兩岸交流。但賴講清楚“兩國論”後，兩岸不是愈來愈難交流，而是根本不想要交流。



他也提到，賴清德即便講希望兩岸旅遊、陸生來台，也沒用了，在蔡英文時期台灣就形同一種“鎖國”、被孤立，兩岸衝突下，台灣被邊緣化，而現在賴清德更是歷來台灣領導人中最強硬的，賴全篇演說都提中國，還要求中國正視“中華民國”存在。賴的演說把將原先大陸對兩岸政策的鴿派人士，可能也都變成鷹派了。



柳金財說，大陸對台是硬的更硬、軟的更軟，軍事演習、外交斷交、ECFA項目取消繼續，產生寒蟬效應；但大陸磁吸效應也一直進行中，包括舉辦海峽論壇，兩岸社會還是要交流，官方緊縮，那能做的就是民間，民間做得好，才能創造兩岸親善關係。賴沒完全繼承蔡英文路線，蔡規賴不完全隨，大陸也反制台灣，包括M503航線，金廈水域等步步進逼。

