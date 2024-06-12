環太平洋軍演月底展開　台“海巡”現身夏威夷

正在執行西太平洋巡護任務的海巡最大噸位“新竹艦”突現身夏威夷 。(台“海巡署”提供) 中評社台北6月12日電／“海巡署”4000噸級舷號5002的四千噸級海巡艦“新竹號”，12日停靠在美國夏威夷檀香山港，從AIS船舶定位系統上可以清楚看到，該艦於5月29日從台灣出發，6月11日下午進入夏威夷檀香山港，目前停泊在港內第九號碼頭。“海巡署”官員今天在“立院”證實，新竹艦正在執行中太平洋巡護任務，至於其他資訊，則不便公開說明。



國民黨“立委”黃仁質詢“海巡署”副署長謝慶欽時表示，從公開資訊可以看到，新竹艦正在夏威夷停泊，這到底是什麼任務？“我國”與美國之間，海巡有什麼合作？



謝慶欽回答，新竹艦正在執行今年第一次中區太平洋公海巡護，目前一切正常。該艦是現役最大的海巡艦，續航力長，也有醫療能量，適合執行遠洋巡護任務。至於任務的相關細節部分，不便公開報告，只能私下向“立委”說明。



有網友11日深夜在船舶定位APP上發現，“海巡署”新成軍不久的4000噸級“新竹艦”出現在美國夏威夷珍珠港美國海軍希肯基地外，並於12日正式進入美國夏威夷的檀香山港停泊。



全球規模最大的2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場，並持續至8月2日。預計包括29國、40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機以及逾2萬5000名人員參與。

