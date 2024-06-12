藍稱陸艇闖淡水河笑死全世界　蔡明彥：檢討

綠委李坤城。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）一名中國大陸籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河口，掀起“國防”漏洞疑慮。民進黨“立委”李坤城今天質詢時表示，漢光演習38號以及39號，就以台北港為演習目標，跟這名陸籍男子路徑是一致的，這次快艇進到淡水碼頭，對軍方污辱性極強，把我們演習重點突破，我們要深自檢討嗎？台“國安局長”蔡明彥也說，是，我們要深自檢討。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥率相關情報機關首長報告“如何運用民間通信設施蒐羅“國安”資訊”，併請通訊傳播委員會、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。



賴士葆質詢提到，大陸快艇直衝淡水，你們開過“國安會議”？蔡明彥答覆說，在事情發生之後“國安會”第一時間就要召開跨部會會議，由“國安會秘書長”吳釗燮主持會議。



賴士葆說，這個事件真的笑死全世界，對方這麼敵意，快艇還可以這樣上岸，是陸籍男子自己報案嗎？



蔡明彥說，當快艇在六海里外，“海巡署”雷達就掌握這艘快艇位置，但是可能一些誤判，才會有昨天查處。



賴士葆也說，淡水河口到“總統府”不用一個小時，這很可怕，會不會很緊張？蔡明彥表示，這個案例是很特別，引起我們高度關注。當事人又說有解放軍背景，才會說各種可能都有，委員講的各種可能也都在其中。