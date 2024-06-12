覆議案對決　民眾黨分三路對決民進黨

民眾黨團召開“國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線”記者會，左起委員林國成、總召黃國昌、幹事長吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）賴清德昨天核可“行政院”對“國會”改革法案提出覆議。台灣民眾黨12日分三路與民進黨攻防，一是向民進黨下戰帖，邀綠於6月20日前就“國會”改革進行3場電視辯論；二是藍綠皆規劃下鄉宣講，民眾黨也將規劃“廟口開講”拚場；三是配合藍營在中午12點召開程序委員會議，以藍綠白9比9比1的少數票優勢，挺藍營排案入院會，破解民進黨壓線送覆議案的拖延策略。



“立法院”日前審議“國會”改革法案，藍綠白激烈衝突，泛綠陣營號召群眾包圍“立法院”，待三讀通過“國會”改革法案後，卓榮泰6日提出覆議案，賴清德於11日中午12點半核可，而“行政院”在傍晚5點半公務員下班前，才將覆議案送到“立法院”。



依照“憲法”增修條文規定，“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院”院長”應即接受該決議。



台灣民眾黨“立法院”黨團12日召開“國會”改革未“違憲” 民進黨當家鬧事無底線”記者會，黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、“立委”林國成出席。



吳春城表示，當年的ECFA重大路線之爭，蔡英文提出要辯論，馬英九坦然接受，最後促成電視辯論會，現在的賴清德願意站出來與在野黨主席辯論嗎？電視辯論與進行街頭抗爭，哪個才是“行政院”所說的良性憲政對話程序？