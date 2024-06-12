“法務部”和國際洗錢集團合作　王鴻薇批丟臉

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇12日在“立法院”質詢時，針對台“法務部”與虛擬貨幣交易平台幣安的合作提出質疑。她指出，幣安在全球多國因涉及洗錢和詐騙而受罰。台“法務部次長”徐錫祥及檢察司副司長簡美慧回應，表示合作主要為調取資料之必要。對於“法務部”的回應，王鴻薇不滿的痛批這種合作，讓國際知名洗錢集團教導台灣防制洗錢，簡直是讓台灣在國際上丟臉。



“法務部次長”徐錫祥12日赴“立法院”財政委員會就“《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具”、和“虛擬資產專法制定進程”進行專題報告，並備質詢。



王鴻薇首先表示，“法務部”和檢調機關自去年起舉辦了多場針對新型犯罪形態的研討會，尤其是虛擬貨幣。然而，這些活動的主要合作對象卻是幣安，這讓她深感不解。



“法務部次長”徐錫祥回應，澄清這些研討會是由檢調機關主導，並非直接由“法務部”發起。王鴻薇對此表示不滿，強調幣安在國際上因涉及洗錢和詐騙而臭名昭著，創辦人趙長鵬在多國被判刑及重罰，她質疑台灣與這樣的公司合作是否在“洗白”其形象。



檢察司副司長簡美慧解釋，合作的目的在於調取相關交易資料，這是偵辦詐欺案件的必要手段。她指出，因虛擬資產涉及的新型犯罪手法，需要與“國內外”交易所建立合作管道。王鴻薇不滿地反問：“我們為什麼要找這個在國際上知名的洗錢犯罪集團來教我們防治洗錢？”



簡美慧強調，合作僅限於資料調取部分，但王鴻薇不以為然，認為這種合作在國際上丟臉，甚至質疑“法務部”是否在“洗白”幣安。她強烈要求“法務部”停止與幣安合作，並指出這樣的合作會讓台灣在國際上形象受損。



最後，王鴻薇嚴厲批評這種合作行為，認為這是“不折不扣的洗白”，並要求“法務部”重新審視與幣安的合作關係，停止任何形式的合作。她呼籲“法務部”應選擇合法的業者合作，以免台灣在國際上被視為詐騙之島。