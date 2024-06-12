兩岸開打電撐多久？郭智輝：48小時沒問題

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立委”林岱樺日前爆料，解放軍環台軍演期間，共3天沒有天然氣船泊港卸貨，但中油發新聞稿澄清，軍演期間有2艘船抵台卸貨，未受影響。中國國民黨“立委”賴士葆12日質詢關切兩岸一打仗，電能撐多久？“經濟部長”郭智輝回應，從電網韌性來看，我們可以撐得了48小時沒有問題。



值得注意的是，郭智輝備詢時，原想推給“國安”單位回答，但沒想到賴士葆才剛質詢完“國安局長”蔡明彥，而蔡明彥已經先說明要由“經濟部”回應，賴士葆拿蔡明彥的話堵住郭智輝的嘴，郭才勉為其難地回應。



“立法院”經濟委員會12日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝等人就“為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來”進行報告，並備質詢。



賴士葆質詢時表示，郭智輝上台後不斷說不缺電，但台電備轉容量過去已有7天低於10%，夏天都還沒到耶，為何對台塑麥寮1號機的燃煤機組要延長1年？這就是怕沒電啊！郭智輝說，10%左右還可以容許幾個發電機組有狀況，應該不至於跳電。



賴士葆接著問，國民黨“立委”陳永康在兵推時曾主張，不要擔心大陸武力攻台我們能撐多久，重要的是萬一打仗，台灣的電力能不能撐48小時，這非常重要，一但電力不穩定，醫療就會有問題、冷鏈也會有問題。