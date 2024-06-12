高雄綠營競選車去年底撞傷人　藍批甩鍋司機

國民黨高雄市議員邱于軒、許采蓁、國民黨高雄市黨部委員莊為傑12日在國民黨高雄市議會黨團陪同齊、王兩位傷者召開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）去年12月大選期間，民進黨高雄的賴清德與8綠委參選人的宣傳車違規迴轉，導致2位傷者骨折。事發半年後傷者在國民黨陪同下出面控訴民進黨不聞不問，甚至甩鍋給肇事司機，藍議員邱于軒、許采蓁怒批民進黨沒有道義責任。對此，民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益回應絕對有誠意處理，由於調解未果會進入司法程序，反批藍上綱政治事件來抹黑。



去年12月11日大選期間，高雄市苓雅區發生一起車上印有賴清德與民進黨8席“立委”候選人的宣傳車，因迴轉時未注意後方來車，導致齊姓與王姓機車騎士煞車不及被撞倒，造成兩位騎士骨折送醫，生活因此受損。當時賴清德高雄競選總部表示會妥善協助傷者處理後續問題，更強調絕不迴避責任，半年後遭到兩位受傷騎士投訴選後完全不理，更把責任完全甩鍋給司機。



國民黨高雄市議員邱于軒、許采蓁、國民黨高雄市黨部委員莊為傑12日在國民黨高雄市議會黨團陪同齊、王兩位傷者召開記者會，將此事訴諸媒體，要求民進黨不要再甩鍋。



42歲的齊先生左腿嚴重骨折，開刀後復健要一年，走路一跛一跛，醫藥費要新台幣20萬元，還得自費修車，因為受傷無法工作，還得借錢支應家庭開銷，經濟陷入困頓，全部求償金額65萬元。19歲的王男則是大學生，骨折就醫且自費修車，全部求償35萬元，但司機卻說沒錢，每個月只能還2千多元，他不知何時才能把錢坑補滿。



記者會上，莊為傑批民進黨完全甩鍋宣傳車跟自己沒有關係，尤其調解過程中強調沒有雇傭關係的說法，很明顯是要擺脫法律的責任，作為一個政黨無疑是最壞的示範。許采蓁拿著手舉板“選前負責到底，選完撞後不理，政治渣男黨”諷刺民進黨連一個車禍事件都能不負責任處理，現在人民把“國家”交給民進黨更不能讓人放心。



邱于軒亮出車禍初判表示，很明顯民進黨的司機有違規事實，且應負全責，看到兩人的處境任誰都會心疼，兩位受害者也是真的求助無門，才鼓起勇氣要對抗民進黨的大鯨魚，民進黨不要欺負高雄人。



對此，民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益回應，因為傷者求償金額太高所以肇事司機無法負擔，5月、6月兩次調解都沒有共識，後續將進入司法途徑來處理，他向兩位受傷者致歉，民進黨會盡力處理圓滿，該負的責任不會推託。若司機付不出賠償，民進黨會來賠償再跟司機求償，絕對沒有國民黨指的逃避雇傭關係。很遺憾，國民黨把此事升級成政治事件來處理，無限上綱只想抹黑指控，不要以為撿到槍就亂掃射。