葛如鈞呼籲監管監管虛擬資產要平衡發展

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葛如鈞在“立法院”質詢台“金管會主委”彭金隆時，葛如鈞強調虛擬貨幣技術的中立性和虛擬資產作為新興科技具備極大潛力。他呼籲“金管會”在監管新興產業時應平衡防弊與促進發展。彭金隆回應，“金管會”將以階段性方式逐步加強監管，同時支持工會自律規範，並強調公私協作的重要性。



“金管會主委”彭金隆12日赴“立法院”財政委員會就“《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具”、和“虛擬資產專法制定進程”進行專題報告，並備質詢。



葛如鈞首先針對虛擬資產服務提供者（VASP）是否成為詐騙工具的問題，向“金管會主委”彭金隆提出一系列疑問。葛如鈞指出，虛擬貨幣技術本身是中立的，應避免污名化，並強調防治洗錢和詐欺犯罪的重要性。然而，他也提醒，監管措施不應過於嚴苛，以免對新興產業造成不必要的壓力。



彭金隆表示，“金管會”對市場的監理有一套成熟的模式，目前已要求VASP業者制定自律規範，並將在明年上半年提出專法。他解釋，“金管會”的監管策略分為幾個階段，首先是利用洗錢防治法進行初步監管，接著促成業者組織工會以自律方式進行管理，最後才推動專法立法。