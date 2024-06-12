李艷秋諷民進黨：沒投賴清德就是高風險群

李艷秋表示，說穿了民進黨認為，只要支持藍白、批評過民進黨、大選沒投賴清德，就是高風險群。（李艷秋的新聞夜總會臉書） 中評社台北6月12日電／民進黨政策會執行長王義川手機分析群眾、民進黨“立委”沈伯洋的“高風險群”等議題，引起討論。資深媒體人李艷秋表示，說穿了，“只要你支持藍白、批評過民進黨、大選沒投賴清德，你就是高風險群，你就有可能和對岸勾搭，出賣台灣”。



李艷秋11日在“李艷秋的新聞夜總會”臉書粉專表示，“我們去自首吧”！王義川說，他們用手機資訊分析青鳥行動的年齡、地區等結構，比對選前之夜及民眾黨小草集結的人流資料，發現不是同一批人。群情譁然，他改口說沒有監控，他是用膝蓋想的。這麼厲害的膝蓋，不知哪家生產的，一般人能不能也去換一個？本以為他胡扯，聽聽就好，沒想到更大尾的出來了。



李艷秋指出，沈伯洋說台灣有一批“高風險人群”，為數約幾十萬，他們有的在中國大陸做生意，有的妻子家庭在大陸形同人質，還有“立委”、教授、村里長容易成為大陸吸收及獲取資料的對象，應予以列管。群情譁然，他改口說不會監控人民，只是高風險群跟對岸接觸要申報。他還正式在“立院”提案，民進黨“立院”黨團也為他背書，所以他不是用膝蓋，而是用腦袋想的。