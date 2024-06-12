黃國昌曝中華電信高層關係圖　綠友友成群

針對中華電信子公司是方公司業務，民眾黨總召黃國昌提出質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今日爆料質疑，中華電信子公司、是方通訊將手機監控資料釋出給民進黨監控群眾。台灣民眾黨“立委”黃國昌與張啟楷也鎖定是方通訊公司質詢。黃國昌指出民進黨執政之後中華電信公司一片“綠友友”，賴清德擔任台南市長時，是方通訊就承攬網路輿情分服務。張啟楷說，是方公司在從2016年也承攬蔡英文選舉輿情分析。



針對手機監控群眾疑雲，“國安局長”蔡明彥說，要去釐清有沒有去識別化，但“國安局”沒有調查權。通訊傳播委員會副主委翁柏宗表示，我們會去查。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥率相關情報機關首長報告“如何運用民間通信設施蒐羅“國安”資訊”，併請通訊傳播委員會、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。



黃國昌質詢提到，徐巧芯質詢王義川可以在節目上大放厥詞是因為民進黨有開會，清查範圍應該要擴大，不是衹有王義川個人，因為是由民進黨一級主管報告，大家都有聽到，要查的不衹有王義川，而是參與會議的人，報告內容從哪來？是從是方電訊來的嗎？



翁柏宗表示，我們會對電信事業部分進行調查。



黃國昌質疑民進黨執政之後，中華電信一片綠油油，是方公司是否進行輿情監控？中華電信業務管理處副總經理林文智說，沒有看到這個部分，是方通訊是獨立子公司，我們無法幫忙代以說明。