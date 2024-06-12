9月不漲電價？郭智輝：以節能因應

郭智輝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電／針對台灣電價是否再度調整？“經濟部長”郭智輝上午在“立法院”答詢表示，在不漲電價的前提下，最快的方式就是以節能方案來因應，並強調“台電不會倒”。



電價長期凍漲，台電已虧損新台幣4400億元，靠政府撥補度日。但郭智輝日前表示，他個人不支持這樣的補助方式，並沒有所謂“有政府，台電不會倒”的道理。但是“行政院長”卓榮泰11日表示，電價已在4月調整，9月電價政策朝穩定方向，被解讀為卓已暗示9月不漲電價。



“立法院”經濟委員會12日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝等人就AI相關議題進行報告。包括國民黨“立委”楊瓊瓔、謝衣鳳等人都關切9月電價是否不再調漲，以及台電財務問題。



藍委謝衣鳳12日提出疑問，既然不支持撥補，台電又虧損，那台電會不會倒？郭智輝強調，台電不會倒閉。經營公司不可能讓它倒閉，財務有財務問題，會去努力解決，經營公司就是效益和效率問題。



謝衣鳳表示，根據台電四月底的資產負債表，台電目前累積虧損新台幣4，400億元，過去多由政府部門吸收。如果政府不補貼台電，又不用成本較低的核能發電，那是否會用漲電價的方式應對虧損？