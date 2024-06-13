柳金財：台灣聯美抗中恐走向烏克蘭命運

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月13日電（記者 張穎齊）賴清德的“互不隸屬說”，引發兩岸關係緊張。佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社訪問表示，目前賴清德完全傾向美國，若照這樣聯美抗中的路數來看，台灣恐走向烏克蘭的命運，正確做法應是在中美間取得平衡並多面結交，避免台灣發生代理人戰爭。



柳金財，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學學生事務處學務長、育達商業科技大學學生事務長。



柳金財表示，完全站邊是以前美蘇冷戰時期作法，現在國際體系多元化，雖說是中美新冷戰，但從俄烏戰爭中看到，選邊站將發生戰爭，台灣若如此恐步入烏克蘭命運，最好的方式應在中美之間取得平衡，多面結交、友好，不是完全押注美國，國際上應採取有效空間與策略，友美和中。



柳金財說，倘若聯美抗中，台灣將受到巨大影響，台灣應避免淪為像烏克蘭這樣，變成代理人戰爭。以前烏克蘭在北約、俄羅斯之間，是扮演緩衝的地緣角色，若一面倒，就很容易發生戰爭。台灣要利用地緣關係，與中美結好，中國大陸是很好的發展腹地，兩岸經貿互補、依賴、社會交流，可帶來和平的親善關係，這才是最好的安全堡壘。

