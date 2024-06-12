覆議拚街頭宣講　賴清德：不是製造衝突對立

賴清德今天在中常會對於覆議案發表看法。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨將針對“國會”改革覆議案發起街頭宣講，被在野黨批抨是當家鬧事。賴清德下午在民進黨中常會表示，這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁。



賴清德針對覆議案指出，過去這段時間，在“立法院”審議法案的過程中，不只“立法院”外聚集成千上萬的群眾，全台灣各地也有大大小小的串聯活動，顯示社會大眾對相關法案的強烈關注。他要肯定林右昌秘書長帶領的中央黨部、與地方黨部、全體黨公職，各司其職，用不同的方式，全面推動下鄉宣講行動。



他強調，下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣、深化民主。這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁。



民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞。



賴清德提到，近來，“立法院”通過的《“立法院”職權行使法》和《刑法》等修正案，引起社會廣泛的討論與擔憂。昨天他已經核可“行政院”所提的覆議案，希望“立法院”朝野各黨，能夠再次審視法案內容，找出合法合憲，以“國家”利益為優先的最大共識。



他也要請所有中常委，堅定捍衛執政黨恪守“憲法”、尊重法治的立場，共同守護民主憲政，爭取民眾的最大支持。

