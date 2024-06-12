退將出席黃埔百年遭批　夏瀛洲：怕什麼？

中華民族團結協會理事長、前空軍退役上將夏瀛洲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨前黃復興黨部主委、海軍陸戰隊二級退役上將季麟連日前表示，將赴廣東黃埔軍校參加百年校慶紀念活動，引來綠營的圍剿。中華民族團結協會理事長、前空軍退役上將夏瀛洲今天對此向中評社表示，他只想問綠營一句話，是在怕什麼？



夏瀛洲強調，大陸和台灣就像兩個兄弟一樣，都是一脈相傳，他也不知道為什麼會有人在炒作這事，是在怕什麼嗎？以和為貴的交流可以化敵為友不是很好嗎？



陸軍官校6月16日將迎來黃埔建校百年校慶，中國大陸對此擴大紀念，除了邀請台灣校友赴廣州舊址，也將於17日舉行中央層級的紀念活動。季麟連日前接受專訪時透露，將會前往廣州的黃埔軍校原址，不會出席今年在高雄鳳山舉辦的黃埔建校百年活動，他是自費前往，不是接受中國大陸邀請，主要凸顯黃埔軍校百年精神的重要性，和平很重要。



中華民族團結協會和銘傳大學兩岸研究中心今天共同舉辦“新時代下兩岸變局觀察時勢座談會”。夏瀛洲在會中接受中評社訪問時對此表示，正大光明地去大陸交流，還需要管是藍是綠嗎？兩岸之間只要有認識交流，就有好處，否則平時每天去結怨，天天罵來罵去，沒有事也變有事了。



夏瀛洲說，對於這件事他只想問，民進黨是在怕什麼？另外就是以和為貴的交流非常重要，必須珍惜。



夏瀛洲也提到，兩岸之間情感是要自己去建立的，不是從天上掉下來的，但現在台灣的氛圍被一群政治人物操弄，使得好事也變壞事，這很不好，唯恐天下不亂。



夏瀛洲強調，兩岸和平發展是經過很多人努力得來，現在才能至少享受這沒有戰爭的結果，可是近來只要有關兩岸交流，就會被鬧得沸沸揚揚，真的是無聊到極點。