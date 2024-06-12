避談監控疑雲　林右昌嗆徐巧芯監控民進黨？

民進黨秘書長林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川“手機訊號分析青鳥運動”說法，引發監控人民、個資外洩爭議。中國國民黨“立委”徐巧芯稱接獲爆料，指5月27日民進黨的黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告“是方電訊”進行的交叉比對報告。民進黨秘書長林右昌下午回應則說，“我聽到這樣報導，匪夷所思，很可怕，難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？”



媒體追問那有這樣的報告嗎？林右昌表示，民進黨每天有很多會議，但絕對不是像徐巧芯說的那樣。



徐巧芯爆料說，當天會議聽取報告者，還包括黨代理秘書長、2位副秘書長以及王義川。當天下午，王義川就在電視上大談，以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。



民進黨秘書長林右昌下午舉行“下鄉宣講：反濫權 護民主”記者會後，接受媒體提問。他表示，“我聽到這樣報導，匪夷所思，很可怕，難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？”還是代理秘書長，或兩位秘書長，還是王義川自己跟徐巧芯爆料？



林右昌說，而且徐巧芯還提到是民進黨黨政主管會報，徐巧芯怎會知道？裝了監視器還是竊聽器，這真的令人匪夷所思。



媒體追問那有這樣的報告嗎？林右昌表示，民進黨每天有很多會議，但絕對不是像徐巧芯說的那樣，剛剛說很驚訝覺得很可怕，徐巧芯講這些話難道是監控民進黨中央嗎？