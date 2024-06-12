柯建銘刪去蔡3叮嚀　黃揚明：捲入英德之爭

柯建銘端午節拜訪蔡英文並在臉書發文。圖片上下分別為修改前後。（圖取自柯建銘臉書） 中評社台北6月12日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在端午節當天(10日)拜訪蔡英文，並發文透露蔡有三點叮嚀，包括黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德的領導等，未料這段文卻被發現已悄悄刪除。資深媒體人黃揚明指出，柯捲入蔡英文、賴清德之爭才不得不修改，也顯示了民進黨內部有分歧。



柯建銘原先在文中表示，蔡英文當天有三點提示及叮嚀，包括黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德領導；黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與“行政院長”卓榮泰並肩作戰；以及加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。然而如今貼文已變成“蔡英文也很高興，說難得我來看她，也對我個人提出叮嚀”。



黃揚明今天在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，他從來沒看過柯建銘會在發文後修文，並認為應該衹有一人能要求柯建銘修文，這人就是蔡英文。對比文章修改前後的差別，黃揚明認為，修改前較符合柯建銘的人設，因為柯是保皇派，不分派系且永遠是“總統”的好朋友。



黃揚明認為，文章修改前的意思恐是柯建銘自己解讀蔡英文的意思，蔡可能不是講這三段話，因此柯建銘怕出包才修改。黃揚明也因此推測，柯建銘恐也捲入英德之爭，也從此舉可看出民進黨內部分歧的重大訊息。



參與同場節目的前“立委”郭正亮表示，蔡英文頂多簡單講要團結、支持“總統”，不可能講到不分派系、堅定支持等言論，更不可能講到卓榮泰，頂多講到“總統”而已。