林右昌：賴清德與蕭美琴不會參加下鄉宣講

民進黨舉行“下鄉宣講：反濫權 護民主”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨今日下午舉行“下鄉宣講：反濫權 護民主”記者會，秘書長林右昌表示，首場宣講活動將在14日傍晚於花蓮吉安鄉黃昏市場舉行，周末也在六都有宣講活動。至於賴清德與蕭美琴是否會出席宣講活動，林右昌表示，所有黨公職全部參與，包括他個人，“立委”、議員等都會參加，但賴、蕭身為正副“元首”不適合，也不會參加。



今天這場記者會也邀請全台各縣市黨部主委一起參加，有意願參與新北市長選舉，目前為新北市黨部主委、“立委”蘇巧慧下午也出席，還特地站到同樣有意願參選新北市長林右昌旁邊一起合照。



林右昌表示，民進黨作為執政黨有責任、義務，將“國會”發生事情真相讓民眾瞭解，上周宣布啟動全台宣講，不是要朝野對抗，是希望透過宣講讓民眾知道“國會”擴權，首場14日傍晚在花蓮吉安鄉黃昏市場舉行，估計15日、16日六都縣市都積極響應，周六在新北與台南舉行宣講，周日在台中、高雄、台北市、桃園。除了六都宣講活動，周六、周日會有“立委”黨公職等在街頭展開遍地開花。



他也說，接到新訊息目前聽到意見是國民黨與民眾黨將在18日，最晚21日要表決，壓縮討論時間，真的不是民主常態。下周一、二、三、四會各地遍地開花，希望民眾關心“國會”發生的事情，拿起電話讓選區“立委”懸崖勒馬，站在民意這一邊。



林右昌提到，至於剛剛提到民眾黨電視辯論，這是本末倒置，早知如此何必當初，為何要支持這些濫權法案，在“國會”裡面跳過委員會討論，強行通過議決法案，當初就在“立法院”委員會討論，好好討論“國會”改革不同版本，不就能夠讓程序完備，也能達成“國會”改革提案。事實上民進黨也提出“國會”改革法案，他再強調一次，沒有人會反對“國會”改革，相反的民進黨才是真正主張，一貫主張“國會”改革政黨。



他表示，之前民進黨團也提出四大“國會”改革法案，強化“國會”資訊安全，防止秘密會議內容外洩，加強“立委”性騷性別歧視行為，民代赴陸需要報備管制，這才是改革“國會”相關一些意識跟規範法案，什麼是真改革什麼是假改革，這都可以看出來。