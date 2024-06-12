張善政出席桃園陸官校友餐會　勉發揚黃埔魂

張善政致詞時期盼黃埔校友們都能繼續發揚黃埔精神。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月12日電（記者 盧誠輝））今年適逢黃埔建軍建校百年，桃園市陸軍官校校友會席開超過120桌，邀請校友齊聚一堂歡慶黃埔建軍建校100年。中國國民黨桃園市長張善政出席餐會時特別感念黃埔校友們對台灣的犧牲奉獻，盼能持續秉持黃埔精神、向前邁進，為“中華民國”開闢更好的未來。



桃園市陸軍官校校友會今日中午在桃園市中壢區的綠光花園餐廳舉辦“全民‘國防’宣導暨慶祝黃埔建軍建校百年饗宴”，包括國民黨“立委”呂玉玲和魯明哲、國民黨市議員舒翠玲和黃敬平、桃園市府民政局長劉思遠、秘書處長于建國、社會局長陳寶民、經發局長張誠、中壢區長李日強、桃園巿陸軍官校校友會理事長黃紹天等人均一同出席。



張善政致詞時指出，今年適逢黃埔建軍建校百年，回顧這段歷史，許多黃埔校友們拋頭顱、灑熱血，為“國家”付出，令人敬佩。張善政也特別緬懷所有校友們的犧牲奉獻，盼能持續秉持黃埔精神、向前邁進，為“中華民國”開闢更好的未來。



張善政提到，百年前，國父孫中山先生及先“總統”蔣中正創建國軍及黃埔陸軍官校，並在黃埔建軍後一路北伐抗戰剿匪，陪伴“中華民國”成長並立足台灣，黃埔軍校對“中華民國”的貢獻不可抹滅。



張善政在餐會中也特別為11位百歲榮民披上“百歲榮光”彩帶，並與他們一起歡唱生日快樂歌，切下10層大蛋糕，共同慶祝黃埔建軍建校100年。