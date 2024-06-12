胡歌對話青年創作者　提雙城論壇、想拍台劇

大陸演員胡歌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）大陸演員胡歌12日旋風來台，行程雖低調，但已被媒體披露。胡歌下午來到松菸文創園區出席歷時一小時的“對話青年”座談，與台灣的年輕導演、新銳創作者交流。胡歌脫口而出，他要藉由這次雙城論壇上，直接向台灣表態。他是很便宜又好用的演員，願意拍台灣的戲、與台灣導演、演員合作。



現年42歲的胡歌，大陸演員及歌手，籍貫江蘇無錫，出生於上海市，飾演《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍之天之痕》、《瑯琊榜》、《辛亥革命》、《射鵰英雄傳》、《繁花》等膾炙人口電視劇，榮獲白玉蘭獎最佳男主角、第28屆中國電視金鷹獎等多項獎項。



胡歌今日上午11點抵達台北松山機場，同行者還有上海台辦主任鍾曉敏等人，台北市政府級單位與文化局人員到場接機。胡歌穿一襲淡青色休閒西裝及白色上衣、灰色長褲，親切與眾人打招呼，更直呼台北比上海還熱。



胡歌下午3點在維安人員陪同下抵達松菸文創園區，總監陳美秀等人為胡歌導覽松菸的歷史文化。胡歌面對媒體訪問都侃侃而談，不過都是邊走邊訪，未在定點受訪。



中評社記者詢問是否希望兩岸愈來愈多交流、多來台灣、逛夜市？胡歌欣然表示，兩岸一定要多多交流，愈多交流愈好。他很喜歡台灣，會多來台灣，非常喜歡台灣的夜市小吃，很多小吃都想吃。他最近的新戲有拍攝上海的茶泡飯好吃，台灣一定也有很多美食。



胡歌下午4點進2樓多功能展演廳會場，出席由台北市影音節目製作商業同業公會舉辦的對話青年座談。

