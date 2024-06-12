林右昌：國民黨放棄執政　才提離譜法案

民進黨秘書長林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）藍白聯手在“立法院”推動“財政收支劃分法”修正草案，被認為是“地方包圍中央”要錢。民進黨臉書發出文宣痛批，藍白聯手所提的“財政劃分法”修法，將要瓜分“國家”，破壞台灣各地區的均衡發展，包含育兒津貼、租屋補貼、長照補助、學費補助等，地方政府將瓜分多數預算而無法再發放。民進黨秘書長林右昌對此表示，在野黨最近提案，真的會讓人家以為，“國民黨是不是打算以後永遠不再‘中央’執政”，或是放棄“中央”執政，才提出離譜法案。



林右昌說，這是很大題目，我們提出完整配套修法，地方自治改革三法包括地方制度法、行政區劃法、財政劃分法，國民黨把財劃法切出來，不談行政區劃改革，也不談地制法相關改革，單獨切財劃法，這是不完全、不完整的討論法案方式，這種處理方式，真的會讓人家以為，國民黨是不是打算以後永遠不再“中央”執政，或是放棄“中央”執政，才提出離譜法案。



至於國民黨基隆市長謝國樑拋出基隆與新北合併，曾任基隆市長，也有意參選新北市長的林右昌說，重要不是談合併，地方會說是這是假議題，最重要是合併方案是什麼，是北北基一起談，還是基隆跟新北談，然後基隆跟新北合併，要如何併，是要變成新北區，還是基隆市跟行政相關區域整併變成“直轄市”。



林右昌表示，他過去擔任相關職務，已經有具體提出方案，比較重要是謝國樑方案是什麼，不是去虛無談論合併，或升格，不會有人反對升格，理論上升格會有很多資源。但如果今天整併方案，變成新北是一個區，基隆市人口大概跟三重區差不多，三重區一年預算不到新台幣10億元，但基隆市預算一年高達220億元，這件事情應該要市民充分瞭解，才能有辦法做相關理性思辨與討論。



民進黨最近文宣鎖定藍白提出的財政劃分法，可能影響租屋、育兒津貼、長照補貼等。



林右昌表示，財劃法見樹不見林，過去談這事情，不是單獨談財劃法，會把地方三法一起談，因為這是整個配套，“國家”財政分配橫向垂直分配，如何公平機制，或者對地方發展有利，還有一點就是中央機關就是要平衡整個差距，還有平衡城鄉發展，不然資源集中在“直轄市”，非“直轄市”偏僻偏遠需要被照顧的區域鄉鎮，財源要哪裡來？



他說，這些配套大家應該有看到試算，很多縣市的財源，會增加兩三倍，這完全不合理。現在國民黨提到財劃方案，相信他們沒有仔細計算，試算下去會發現結果會變成扭曲，而且讓各地方發展更不公平。