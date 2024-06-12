黃埔建軍建校百年　新黨發起罷免于北辰連署

新黨游智彬和陳麗玲等人在場外發起罷免于北辰連署行動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月12日電（記者 盧誠輝））今年適逢黃埔建軍建校百年，桃園市陸軍官校校友會今日席開超過120桌，邀請校友齊聚一堂歡慶黃埔建軍建校100年。台灣新社召集人游智彬、新黨陳麗玲人權律師、前“罷捷行動”發言人徐尚賢等人則在餐廳外發起罷免無黨籍桃園市議員于北辰的連署行動。



游智彬表示，于北辰深受“中華民國”陸軍栽培提攜，官拜少將退伍，但卻為一己政治利益，不惜污衊詆毀黃埔軍魂，導致許多陸軍官校校友們的尊嚴與榮譽蒙羞，只為了成就于北辰個人的政治權位。他呼籲黃埔校友們忍無可忍、無須再忍，因此發起罷免于北辰連署行動，也為明年罷免綠委行動醞釀積聚能量。



罷免于北辰連署領銜人陳麗玲律師指出，在執業過程中因接觸到許多桃園長輩們的反饋，對於北辰諂媚民進黨政府惡行惡狀的言論不僅不齒不屑，更多的是義憤填膺，經過與游智彬等人研議後，決定發起罷免于北辰連署行動。



來自高雄前“罷捷行動”發言人徐尚賢也以自身經驗用圖表詳盡解說罷免程序的各階段步驟，徐尚賢認為，社會最大的悲劇，不是壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默，他呼籲桃園鄉親“站起來，走出去”勇敢向惡勢力宣戰，別再被軟土深掘！