馬防官兵沒肉吃？5軍官侵占64箱罐頭遭判刑

馬祖官兵去年在沙灘寫字抱怨沒肉吃，經調查發現，馬祖岸巡總隊士官貪汙64箱罐頭，台北士林法院12日宣判。(照:陳竑任臉書) 中評社台北6月12日電／馬祖駐防官兵2023年在沙灘寫下“馬防部伙房都沒肉”引發社會關注！全案經過調查，發現馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等人涉嫌侵占岸巡食品罐頭64箱並轉賣到台灣，嚴重影響岸巡官兵的飲食需求。今天士林地方法院宣判，林佑柏被依貪污治罪條例侵占公用財務2罪判有期徒刑2年8月，應執行有期徒刑3年。



士林地院今宣判，林佑柏共同犯侵占公用財物罪，2罪，各處2年8月徒刑，褫奪公權2年，應執行有期徒刑3年，褫奪公權3年，已繳回犯罪所得3萬2400元沒收。張姓女上士共同犯侵占公用財物罪，2罪，各處2年8月徒刑，褫奪公權2年，應執行有期徒刑2年8月，褫奪公權2年8月，已繳回犯罪所得2萬715元沒收。



曾姓女上士犯幫助侵占公用財物罪，判處1年3月徒刑，緩刑4年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年。余姓士官長犯侵占公用財物罪，判處1年3月徒刑，褫奪公權1年。曾姓少校無罪。鄭男犯搬運贓物罪，應執行5月徒刑，可易科罰金。潘男犯搬運贓物罪，應執行3月徒刑，可易科罰金。



全案起源於，去年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下“馬防伙房沒有肉”，引起社會關注。檢方調查，督管副食品罐頭的林佑柏，涉在2022年間，分3次將22箱、15箱、27箱副食罐頭，由張姓女上士、曾姓女上士撿選調土豆麵筋、鯖魚、鮪魚、紅燒牛肉、牛奶花生、玉米粒等罐頭，裝入非罐頭紙箱，再由余姓男士官長、曾姓男少校搬上公務車，載送到南竿島福澳港碼頭，藉“台馬之星”船運至基隆港，最後由鄭姓、潘姓友人接應，將公用副食罐頭提供給自己或親友食用。



檢方依貪污治罪條例侵占公用財物起訴5名軍士官，鄭、潘2人則依收受及搬運贓物罪嫌起訴。已遭免職停役的林佑柏供稱，64箱罐頭無法一次運回台灣，才會分成3次運送，犯罪所得低於5萬元，偵查中已繳回，認罪請求緩刑機會。



張姓女上士涉侵占紅燒牛肉、鯖魚、鮪魚、土豆麵筋、玉米粒等19箱罐頭，價值2萬多元，她認罪請求依刑法59條情堪憫恕減刑。曾姓女上士供稱，她聽長官指示而為之，案發後被調往從事檔案管理，不會再碰到罐頭業務，軍方內部懲處已讓她得到教訓，不會再犯，請求法院依自白減刑，給予緩刑，且免褫奪公權。曾姓少校後勤官否認犯罪，供稱不知道紙箱內裝的是公物副食罐頭，僅聽命行事，所為應不罰。44歲鄭男、46歲潘男，則坦承犯行。