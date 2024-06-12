大陸不用武力攻台　美媒曝鎖定高雄港出1招

高雄港。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電／兩岸緊張局勢升溫，美國彭博專欄作家Karishma Vaswani美國時間11日撰文指出，大陸不須武力攻台，最可能的選擇是控制台灣港口並摧毀經濟。



他認為，現在最可能的選擇是專家所說的隔離，將控制台灣港口並摧毀經濟。台灣新政府及其從美國到日本的國際夥伴，需要認識到這種可能性，並制定應急方案。



彭博報導，儘管解放軍發動封鎖，會被國際社會視為軍事行動，但較為低調的“隔離”將涉及中國大陸海警，理論上不會引發美國及其盟國在徹底入侵時可能會有的反應。美國總統拜登之前曾公開討論過這種可能性，美國陸軍官員也正在進行兵棋推演。



彭博報導表示，美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）新報告撰寫人林碧瑩（Bonny Lin）指出，海警是中國大陸的秘密武器。她表示，“未來5年，隨著中國大陸增強‘入侵’台灣的能力，利用海警並實施隔離是一個更可行、更容易實現的選擇。”



CSIS的報告探討其中一種隔離情境，以台灣港口為目標，並聚焦於2022年處理逾半海上貿易、台灣最大的港口高雄港。在此情境下，企業將必須遵守中國大陸的規定，即中國大陸執法人員登船、進行現場檢查，並對違規行為處以罰款或限制市場准入，這將有效改寫台灣及其與全球企業互動的新規則。



第2個情境將是第一個情境的升級版，但具有更強的火力和軍事力量。報告指出，“隔離的政治和行動目標不是完全把台灣跟世界隔絕，而是對台灣的海空貿易實施控制制度。”



報告表示，這是為了懲罰台灣，並測試國際航運公司的反應，以及對台灣經濟施壓。台灣目前的戰略依賴加強自衛和增強軍事能力，但還不夠全面。



報告指出，新政府必須採取對策，為長期隔離做好準備，包括與國際社會進一步合作，建立基本物資的安全通道。這將有助於確保重要物資的供應，避免與世界其他地方隔絕的危險。如果這種可能性發生，台灣、美國和日本也可以透過對潛在情況進行推演來制定解決方案。