黃埔建軍建校百年　香港榮光聯誼會抵台祝賀

香港榮光聯誼會來台出席陸軍官校百年餐會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月12日電（記者 盧誠輝）今年適逢黃埔建軍建校百年，桃園市陸軍官校校友會今日席開超過120桌，邀請校友齊聚一堂歡慶黃埔建軍建校100年。香港榮光聯誼會也特別來台祝賀，一行9人昨天抵台，今日餐會結束後就要返回香港，誠意滿滿。



桃園市陸軍官校校友會今日中午在桃園市中壢區的綠光花園餐廳舉辦“全民‘國防’宣導暨慶祝黃埔建軍建校百年饗宴”，包括國民黨“立委”呂玉玲和魯明哲、國民黨市議員舒翠玲和黃敬平、桃園市府民政局長劉思遠、秘書處長于建國、社會局長陳寶民、經發局長張誠、中壢區長李日強、桃園巿陸軍官校校友會理事長黃紹天等人均一同出席。



香港榮光聯誼會理事長李崇威告訴中評社，今年是陸軍官校成立100年，難得在桃園舉辦大型校友餐會活動，所以他特別率團來台祝賀，一行9人昨天抵台，今日餐會結束後就要返回香港，祝福陸軍官校生日快樂。



香港榮光聯誼會成員王化民過去是知名的保釣人士，他接受中評社訪問指出，他在2012年8月15日因不滿釣魚台被日本竊占，於是登島插上青天白日旗，宣示釣魚台的主權，他很高興這次能來台參與陸軍官校100周年盛會。



目前世界各地共有43個台灣退除役官兵聯誼會，而香港榮光聯誼會在1980年成立至今，過去曾在香港九龍麥花臣場館舉行慶祝抗戰勝利70週年晚會，為香港知名台灣退除役官兵聯誼會。