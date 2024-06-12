黃紹天：612高地是黃埔校友共同回憶

桃園巿陸軍官校校友會理事長黃紹天負責籌辦此次餐會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月12日電（記者 盧誠輝））今年適逢黃埔建軍建校百年，桃園市陸軍官校校友會今日席開超過120桌，邀請校友齊聚一堂歡慶黃埔建軍建校100年。負責籌辦這次餐會活動的桃園巿陸軍官校校友會理事長黃紹天告訴中評社，雖然616才是黃埔建軍建校百周年，但“612高地”則是黃埔校友們的共同回憶，所以才會特別選在這天舉辦。



黃紹天在餐會開始前，特別安排裝穿復古陸軍官校制服的校友們舉著青天白日旗和校旗入場，並帶領校友一起唱校歌，全場氣氛激昂，許多人唱著、唱著就忍不住紅了眼眶，場面溫馨感人。



黃紹天表示，6月16日是黃埔建軍建校100周年，桃園市陸軍官校校友會特別舉在6月12日提前舉辦校友餐會，意義重大，因為只要是陸軍官校畢業的都知道，學校有一個“612高地”，那也是校友們的共同記憶。



黃紹天指出，過去在陸軍官校只要一聽到“612高地”，大家都會很緊張，因為那就代表又要全副武裝衝山頭了，所有校友們的軍事基本技能也都在“612高地”完成總結，所以才會特別選在612這天舉辦餐會，勾起大家的共同回憶。



黃紹天說，這次席開超過120桌，邀請包括陸、海、空、海軍陸戰隊、政戰、聯勤、金馬自衛隊、女青年大隊和預官總隊全都來了，除了藉由校慶讓大家歡聚敘舊外，最大的目的是希望大家都不要忘記黃埔校訓“親愛精誠”的精神。