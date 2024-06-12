出席畢典　陳其邁分享落選心境談從逆境站起

民進黨高雄市長陳其邁12日出席高雄餐旅大學畢業典禮，抵達校園時與熱情歡迎的學生自拍合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）進入六月畢業季，高雄餐旅大學12日舉辦畢業典禮，1260位畢業生帶著師長的祝福下，展翅高飛。民進黨高雄市長陳其邁下午也出席畢業典禮，他分享自身2018敗選的親身經歷，勉勵在座畢業生“不要失去自己的理想、莫忘初衷、反省檢討”，人生的精彩就是克服困難，從逆境站起來。他也祝福畢業生順利安康，迎向挑戰邁向成功。



陳其邁12日下午出席高雄餐旅大學2024畢業生謝師祝望典禮，抵達校園時，先在校方安排於行政大樓前草坪進行植樹儀式，隨後參觀智慧科技應用旅館教學暨實習培訓基地“群賢會館”，最後抵達活動中心的畢業典禮現場與畢業生進行大合影，接著上台致詞。



高雄餐旅大學今年畢業生共有1260人，加上受邀的畢業生親友，校園可說人山人海。青春洋溢的學生看到陳其邁出現在校園，也都熱情歡迎並主動要求自拍合影，讓盛裝出席的陳其邁也是滿面春風。



陳其邁上台致詞時期許每位畢業生都要保持愉快心情、面待笑容來面對每一個客人，這是服務業必修的一門課。這點大家可以以他為鏡，因為他曾經在高雄市長敗選過。他毫不諱言說，大學畢業典禮一般會邀請成功人士演講，但聽他分享失敗的故事更成功的故事感動。



陳其邁表示，當時2018年4月選舉民調還贏對手韓國瑜，當時想說穩贏的，該跑攤、跑行程一個都沒少，但最後結果大家都知道。有人問他輸了心情怎樣，他形容真的就是躲在棉被裡哭三天三夜。



陳其邁表示，要知道，當你失敗的時候，你面對的是你自己，有人問他當時有什麼想法？他其實沒有人那麼厲害，一個人剛失敗時沒有辦法馬上知道要做什麼，但不要急著爬起來，馬上爬起來可能會再犯另一次錯，一直重復跌倒爬起。

