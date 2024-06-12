客家㧡擔成長禮　畢業生傳承客家精神

㧡擔傳承將擔子交給學子。（苗栗縣政府提供） 中評社苗栗6月12日電／客家委員會客家文化發展中心12日台灣在客家文化館，舉辦第9年的“客家㧡擔成長禮”活動。今年吸引新北市、苗栗縣、台中市跨3縣市21校超過600名畢業生參與，透過“奉茶”、“智慧巾加勉”、“㧡擔傳承”等3大儀式，讓學生體認客家勤勉、感恩的精神，向下扎根客庄文化，並傳承發揚。



一年一度的客家㧡擔成長禮活動，舉辦迄今已邁入第9年，今年且有原住民地區的小學首次加入，讓㧡擔成長禮增添多元文化交流。



客家㧡擔成長禮活動，由苗栗縣副縣長鄧桂菊、客發中心主任何金樑、三灣鄉長李運光、南庄鄉羅春蓮、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章、聯大校長李偉賢等人共同啟動。



鄧桂菊期勉畢業生傳承客家勤勉、感恩精神，並祝福學子們畢業後，快樂、順利的邁向新的里程碑。客發中心主任何金樑則希望畢業生在成長的路上記得有客家的影跡，未來客發中心將持續辦理客家成長禮，讓客家文化持續傳承、客庄美好回憶豐富人生。



今天的奉茶感恩儀式，先由客語薪傳師徐煥昇帶領畢業生齊唸感恩詞句，接著畢業生鞠躬雙手奉茶感謝老師，師長在奉茶儀式後為畢業生繫上代表智慧祝福的客家花布領巾，期許畢業生邁向人生新旅程能謹記用智慧克服各項挑戰。



接著，副縣長鄧桂菊與客發心主任何金樑、聯大校長李偉賢、鄉鎮長等來賓將肩挑的擔子交給畢業生，完成㧡擔傳承，象徵小朋友長大了，能夠挑得起重擔，並傳承客家精神和文化。



最後由“大步向前行”客家畢業歌原創作人曾仲瑋帶領學生大合唱，各校畢業生在歌聲中挑起裝滿各界祝福的竹擔走到戶外，一步步走上戶外階梯，合影留念， 讓21所國小畢業生與師長留下美好的回憶。



今天參與客家㧡擔成長禮活動的學校，包括新北市板橋區大觀國小、台中市東勢區東新國小、苗栗縣頭份市永貞國小、新興國小、公館鄉福基國小、仁愛國小、頭屋鄉明德國小、西湖鄉五湖國小、銅鑼鄉九湖國小、興隆實驗小學、新隆國小、文峰國小、銅鑼國小、中興國小、苑裡鎮林森國小、苑裡國小、蕉埔國小、三義育英國小龍騰分校、大湖鄉新開國小、後龍鎮外埔國小、泰安鄉泰興國小。