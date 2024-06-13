逢甲夜市千萬人榮景不再　凌森耀盼陸客回流

逢甲夜市主委凌森耀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月13日電（記者 方敬為）台中逢甲觀光夜市過去每年都創造千萬人次造訪紀錄，但2019年後受到疫情衝擊，海外遊客銳減，已連續4年低於千萬人次，去年遊客只有562萬人次，更被一中商圈超越，逢甲夜市主委凌森耀接受中評社訪問表示，逢甲夜市為國際級景點，過去海外遊客眾多，但受疫情衝擊銳減，疫後要努力吸引海外遊客，當然也期盼陸客回流，促進夜市經濟發展。



台中市經濟發展局12日舉辦“2024物價調整券首波發放宣傳記者會”，國民黨市長盧秀燕親自主持並宣布，今年度“物調券”第一波將在6月20至22日發放，民眾可以新台幣100元現金兌換等值200元的物調卷，到市場、夜市等指定通路消費使用，首波準備35萬份，換完為止。



台中市去年首創物調卷發放，消費者反應熱烈，市場、商圈業者受惠，大獲好評，逢甲夜市主委凌森耀出席記者會表達支持，他表示，各大夜市商圈這幾年因為疫情及通貨膨脹影響，衝擊商機，去年市府推出物調卷，增進民眾消費意願，以逢甲夜市為例，攤商生意因而成長三至四成，成效相當不錯，因此很支持市府今年繼續發放。



凌森耀表示，面對物價通膨，當前零售商圈都不好經營，必須要祭出誘因，物調卷就是很好的做法，有去年的經驗，相信今年在物調卷的發放及相關管理方面，可以更有效率且完善，夜市並將配合推出更多優惠活動，希望能夠再創佳績。



談到逢甲夜市連續4年到訪人次低於千萬，凌森耀指出，逢甲夜市為台中國際級景點，過去是海外觀光客來台中的熱門景點之一，每年創造千萬到訪人次當中，不少是海外遊客，更有很大部分是陸客，所以當2019年疫情爆發後，海外遊客銳減，逢甲夜市的旅遊人次當然連帶下跌。

