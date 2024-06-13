劉泰廷：美國大選變局為中國製造外交空間

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月13日電（記者 方敬為）針對中日韓三方同意加速FTA談判，中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，這對中國在印太區域的外交影響力有所幫助，日本、韓國都是亞洲名列前茅的經濟體，當三方經貿關係拉近，位居全球第二大經濟體的中國，必然掌握經貿話語權，在印太區域能有抗衡美國安全戰略部署的工具，而這些契機某種程度也是美國創造出來的。



劉泰廷指出，面對美國年底總統改選的可能變局，美國傳統的盟友都會產生危機感，因為接下來可能又會是狂人性格的特朗普捲土重來，不確定性上升，包括日本、韓國在內的國家，先前與美國拜登政府達成的合作關係，很可能在特朗普上任後又要重新談判，因此這些國家需要在經貿合作上尋求穩定關係，將低衝擊程度。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



中日韓峰會睽違4年半，上個月在韓國舉行，峰會聚焦經貿議題，三方同意加速FTA談判，普遍解讀中日韓在經貿關係上取得進展。



劉泰廷表示，中日韓峰會再次舉辦，從時間點來說，看起來就是在疫情結束之後復辦，上屆峰會舉辦的時間正好在疫情爆發的2019年，如今疫情結束，中日韓峰會登場，看似符合常理。但值得注意的是，在此前，日本、韓國已多次與美國有軍事安全方面的互動與峰會，對中國的外交活動相對較少，這次回過頭與中方就經貿議題商談合作，當然別有考量。

