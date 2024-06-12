胡歌與台灣青年熱互動　喊下次帶妻女再來台

大陸藝人胡歌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）大陸藝人胡歌12日旋風來台短短一天，下午到台北市松菸文創園區參加與青年對話座談，與現場200名台灣青年創作家熱絡互動，除主動提及台北、上海雙城論壇外，開口閉口也都讚許台灣，並說下次還要帶老婆、女兒再來。另外胡歌對台灣青年的提問也來者不拒，一一分享演藝創作的心路歷程經驗談。



現年42歲的胡歌，大陸演員及歌手，籍貫江蘇無錫，出生於上海市，飾演《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍之天之痕》、《瑯琊榜》、《辛亥革命》、《射鵰英雄傳》、《繁花》等膾炙人口電視劇，榮獲白玉蘭獎最佳男主角、第28屆中國電視金鷹獎等多項獎項，海內外粉絲眾多。



胡歌行程雖低調，但已被媒體揭露，公開行程僅在松山機場及松菸文創園區的多功能展演廳會場，與青年對話，也趁機宣傳《繁花》一戲，並分享擔任男主角“寶總”的趣事。此次座談由台北市影音節目製作商業同業公會舉辦。



胡歌也在上海台辦人員、台北市政府人員等同行，胡歌在與青年對話時，上海台辦主任鍾曉敏等人則在松菸文創園區，與園區總監陳玉秀同行參訪。胡歌更在座談現場直言“雙城論壇”，此次為今年暑期將到來的台北、上海雙城論壇暖場，意味濃厚。胡歌明早就離台，上海台辦人員則會在台北停留3、4天。



胡歌與青年對話活動必須提早登記報名，名額僅200人，瞬間秒殺，多名粉絲仍在場外等候親睹胡歌一面。



面對媒體提問，胡歌表示，其實他之前來過台灣很多次，但來松菸是第一次，松菸能改造成這樣，非常了不起，當然他下次也會帶老婆黃曦寧、女兒來台，台灣有那麼多美景、美食，他印象最深刻是台灣的麵線，這次只來一天，晚上還有其他行程安排，不會逛夜市。

