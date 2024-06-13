中評鏡頭：高雄餐旅大學畢業典禮　校園巡禮

高雄餐旅大學每屆畢業生校園巡禮時都要走過刻有校訓的精神指標鐘樓。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）進入六月畢業季，高雄餐旅大學12日舉辦畢業典禮，1260位畢業生帶著師長的祝福下，展翅高飛。值得一提的是，高餐有一項傳統，畢業生要進行校園巡禮，並且經過刻有校訓的鐘樓，代表功夫學成，要拜別師傅。校訓“精、誠、勤、朴”四字也與服務業精神息息相關。



高雄餐飲大學校訓為“精、誠、勤、朴”四字，分別代表含義：精，精益求精、追求完美。誠，誠以待人、表裡如一。勤，勤勞習作、服務至上。朴，樸實自然、熱忱寬厚。特別的是，每屆畢業生在畢業典禮當天，都要進行校園巡禮，並且走過校園內的刻著校訓的“鐘樓”。



下午開始，畢業生按照各個科系排成長長隊伍，在路旁兩側許多學弟妹及親友的祝福下進行巡禮。畢業生臉上充滿笑容，不時邊走邊拍照，也找機會與身旁的家人合影，令人感受到即將畢業的喜悅。



高雄餐旅大學觀光學院觀光研究所副教授兼主任秘書沈進成受訪時說，這有一段典故，創校時希望新生從左邊穿過，像人家說鑽轎下（閩南語），等到畢業從右邊走出來，就是說功夫已經學到了，要拜別師傅。”



沈進成還說，其實校訓四字與服務業有很大關係，就是希望學生具備“專精、誠懇、勤勞、樸實”，如果能做到這點，不管是餐飲、觀光、旅館、航空等等各行各業，一定都能發展出一片天，希望畢業班同學帶著學校的祝福出去冒險闖蕩。



高雄餐旅大學，簡稱高餐大或高餐，為台灣唯一的公立餐旅大專院校，也是台灣餐旅學校最高學府，並以海外參訪、勞作教育、海外實習及需著制服而聞名。設有四技制大學部、二技制大學部、五年制專科部及研究所。該校於1995年創立高雄餐旅管理專科學校，2010年升等為高雄餐旅大學。



高雄餐旅大學目前全校學生4300多人，分別包含日間部3000人、進修部1000、境外生300人。今年畢業生人數則為1260人。