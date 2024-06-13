張福昌語中評：兩岸沒對話　台灣沒未來

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月13日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係，淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，中國大陸迄今取消28%的ECFA早收清單產品關稅減讓、環台軍演，都只是給賴清德的牛刀小試下馬威，大陸重點仍是對抗美國，但若未把“台獨”氣焰壓下，恐動作會更大，包括斷台灣的“邦交”國、限制台商在陸活動等，這對台灣非常不利。



張福昌認為，兩岸沒有對話，台灣就沒有未來。一直花錢購買美國軍火，無法達成兩岸戰爭時的優勢，只能苟延殘喘，不如投入“先進“國防”科技小組”運作，帶動產業發展壯大。況且，美國高層官員8年來已多次來台，但兩岸關係仍持續惡化、激化，政府須思考問題出在哪。



張福昌說，賴清德刻印在血液裡的意識型態，恐怕難以去除，未來兩岸關係緩和機會並不大，除非賴清德能嘗試修正兩岸對話交流態度。若民進黨認為兩岸對話較符合台灣整體利益，他建議民進黨放下名詞之爭，這是條死胡同永遠走不通，必須想辦法淡化，若兩岸直接對話達不到，不如找大陸能信任的“第三國”促成對話，如新加坡。



大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。

