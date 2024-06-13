退將黃幸強：反對“台獨”是黃埔子弟的使命

曾擔任黃埔軍校第15任校長的台灣退役上將黃幸強。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月13日電（記者 盧誠輝）今年適逢黃埔建軍建校百年，桃園市陸軍官校校友會12日席開超過120桌，邀請校友齊聚一堂歡慶黃埔建軍建校100年。曾擔任黃埔軍校第15任校長的台灣退役上將黃幸強表示，反對“台獨”是黃埔人的基本使命，反叛求官則必遭唾棄，一日黃埔人，終身黃埔魂，希望黃埔精神永遠持續下去。



黃幸強，湖南安鄉人，黃埔軍校22期畢業，第十五任黃埔軍校校長，現已93歲。他於1987年晉升陸軍二級上將，此後曾任台灣陸軍總司令、台灣“國防部副參謀總長”等職，任內積極推動台灣實兵演練的漢光演習。



黃幸強指出，黃埔能有100年，是因為過去先烈對國家的犧牲奉獻，創造了一段非常光輝的歷史，他期盼在未來黃埔精神仍能持續發光發熱，因為黃埔精神非常珍貴，其中有愛、有血，但沒有淚。



他提到，黃埔精神是國家存在的精神力量，也“國軍”建軍的支柱，國家若失去黃埔精神，就會失去安全保障，也就失去了忠魂，所以黃埔精神不論是對國家還是對軍隊都影響非常深遠。



黃幸強強調，身為黃埔子弟應該要有3項使命，那就是是“奉行主義、維護‘憲法’、反對‘台獨’，這是黃埔子弟三項基本使命，不可能會改變。黃埔子弟應該要像坐在黑暗中的一根蠟燭，照亮四方，形成社會一股重要的影響力量。

