張永杰：紅翻兩岸的影劇都是年輕人話題

高雄青工總會副總會長、國民黨黨代表張永杰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）大陸演員胡歌12日旋風來台引起討論。中國國民黨高雄青工總會副總會長、國民黨黨代表張永杰接受中評社訪問表示，能在兩岸關係這麼緊張時，透過軟性的娛樂話題，對兩岸真的能夠帶來緩和氣氛，且十幾年來兩岸影劇文化彼此交流碰撞，台劇紅到大陸，陸劇也紅來台灣，代表兩岸華人彼此學習文化，共創兩岸文化資產，真的是一件好事，且娛樂話題最能開啟年輕人的討論，過去紅翻兩岸的台劇、陸劇都是年輕人的青春共鳴。



張永杰，1994年生，正修科技大學多媒體設計系學士，大學期間曾在大陸浙江寧波工作實習。



兩岸關係緊張，怎看胡歌訪台的意義？



張永杰形容，目前兩岸在政治上的暴戾之氣比較強，所以透過兩岸之間較軟性的話題，譬如娛樂、文化等，能夠減緩兩岸的緊張氣氛，一般老百姓也不希望看到都是政治衝突與對抗。而且陸劇真的紅到台灣，所以民眾關注度很高，所以才有大批粉絲去接機，這是這麼火。



覺得大陸影劇怎麼樣？



近幾年許多大陸劇都熱播到台灣，愛看陸劇的張永杰細數像慶餘年、甄嬛傳、那年花開月正圓、琅琊榜、偽裝者、我的前半生、繁花等等作品。他說，陸劇不只在網路上爆火，甚至台灣電視台也直接買版權在台灣有線電視播放，他認為，這都是一種兩岸文化的交流和學習。

