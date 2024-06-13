台海變無人地獄？魏艾：美想移植俄烏戰爭

政大兩岸政經研究中心主任魏艾接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月13日電（記者 張嘉文）美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前針對台海提到一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，將讓美軍得快速部署無人機干擾中國大陸行動，為美國集結盟友爭取時間。台灣政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾向中評社表示，台灣本身雖是被動，但美國過去這段時間撩撥台灣作為對抗中國的前哨，這動作從沒有間斷過。



魏艾認為，美國的動作過去是販售武器給台灣，如果現在要延伸到無人機的話，後續須觀察這樣的計劃是否真能落實，以及美方是單純要賣大量無人機給台灣，還是要將無人機產業設置在台灣，但每一個選項是否真對台灣有利，是必須思考的問題。



魏艾是政治大學東亞研究所博士，現為兩岸發展研究基金會副董事長、政治大學東亞研究所兼任副教授。



美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金10日發文指出，美國及區域夥伴確保北京武力攻台將失敗收場的關鍵，在於解放軍穿越台海前，即讓台海成為“無人地獄”，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。羅金引述巴帕羅的說法指出，美國的“地獄景象”策略是挫敗中國大陸的關鍵，即當大陸的“入侵”艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。



魏艾接受中評社訪問時對此表示，美國就是想把台灣當成對況中國的前哨站，希望以烏克蘭為前例，對俄羅斯打代理人戰爭那一套移植到台海，因此相關策略一直在調整或者說是精進，這次的無人機、艦、艇的構想就是如此。

