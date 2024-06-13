中評鏡頭：高餐大旅館系　藏了星級旅館

高雄餐旅大學旅館管理系學生向高雄市長陳其邁導覽介紹群賢會館的五星房。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）高雄餐旅大學校內有設置類產業實作的場域，旅館管理系的“群賢會館”內，就像是一間星級飯店樓層，有櫃檯可Check in，還有五星房，近年導入導入AI決策系統建置智能旅館，成為該校學子最佳的學習場域，民進黨高雄市長陳其邁12日也趁畢業典禮開始前進行參訪。



群賢會館是高雄餐旅大學旅館管理系的教學暨實習場域，於高餐旅大學1995年成立時即已建置，2007年進行第一次翻修。2021年升級為旅館智慧科技應用的營運培訓基地，導入AI決策系統建置智能旅館並搭配相關課程，提供沈浸式教學。旅館系學生12日就趁畢業典禮前的參訪行程，帶市府及媒體導覽新設置的“三星房”、“四星仕女房”、“五星房”及“Smart Service Lab”並展示情緒辨識攝影機、人臉辨識門鎖、旅客自助報到Kiosk、智慧音箱、服務機器人、客房減力式床架等智能設備。



根據介紹，群賢會館為提供學生教學及實務操作功能為目的之非營利場所，設有客房12間、貴賓廳1間、洗衣房1間，與布品間、備餐室及智能服務培訓中心(Smart Service Lab)各一間。另外，在學期中，旅館管理系教師透過｢校內實習｣課程指導，由學生實際經營。在非學期時，則採（非全天候）服務預約模式持續提供客房住宿。住宿服務對象則以校內邀請海內外學術界或該校研討會與會人士等為主，房型價格從新台幣2000元至3000元不等。



高雄餐旅大學，簡稱高餐大或高餐，為台灣唯一的公立餐旅大專院校，也是台灣餐旅學校最高學府，並以海外參訪、勞作教育、海外實習及需著制服而聞名。設有四技制大學部、二技制大學部、五年制專科部及研究所。該校於1995年創立高雄餐旅管理專科學校，2010年升等為高雄餐旅大學。高雄餐旅大學目前全校學生4300多人，分別包含日間部3000人、進修部1000、境外生300人。今年畢業生人數則為1260人。