陸戰隊下士不爽接哨慢　步槍彈匣丟哨所

海軍陸戰隊士兵。（照片：台海軍官網） 中評社台北6月13日電／一名台海軍陸戰隊66旅陳姓志願役士兵，去年8月在桃園龜山區慧敏營區擔任車輛武器的深夜哨勤務，卻因不爽下一班接哨的同袍交接遲到後又去上廁所不見人影，竟將步嗆、彈匣及刺刀丟在桌上後自己回寢室大睡，安全士官查哨時驚覺竟人沒人，立刻通報上級，並移交憲兵隊法辦。桃園地院審理後，判陳男拘役20日，得易科罰金新台幣2萬元，緩刑2年，判決確定後6個月內，支付公庫新台幣1萬元公益金，可上訴。



根據判決書，海軍陸戰隊陸戰六六旅步二營步四連下士步兵作戰士陳員，於2023年8月6日深夜，擔任龜山區慧敏營區23時至隔日1時車輛武器哨之監護警戒勤務，卻因為不滿接哨的同袍遲到，且同袍一簽到後就去上廁所，氣得未完成換哨交接程序，就將步槍、彈匣、刺刀等勤務裝備丟在桌上後離開衛哨處所，返回寢室睡覺。直到安全士官查哨發覺竟然沒人值哨，才驚覺大勢不妙，立刻通報上級，將兩人移送法辦。



法官審理後認定，陳員身為現役軍人，應重法守紀，竟棄營區安全於不顧，於擔任衛哨勤務時擅離勤務所在地，嚴重影響軍隊紀律及營區安全管控，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，判決確定後6個月內，支付公庫新台幣1萬元公益金，可上訴。