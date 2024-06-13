促成胡歌訪台　陳仲祺：將辦兩岸影視高峰會

大陸演員胡歌。（中評社 資料照） 中評社台北6月13日電／大陸演員胡歌12日來台出席與青年對話座談，與現場200多名台灣青年創作者熱絡互動。促成此次活動的台北市影音公會理事長陳仲祺表示，這次胡歌來台參訪，是兩岸文化影視交流的一大突破。他說，影音公會在2024年將推動三大目標，包括舉辦“兩岸影視高峰會”、“兩岸微短劇”的交流，短影片的合作與拍攝。



陸委會證實，這次是由台北市影音節目製作商業同業公會出面邀請胡歌來台。



陳仲祺，擁有20多年的新聞工作經驗，跨足電視、報紙、雜誌、網路等媒體，曾任上報總經理、中時集團副總主筆等。在中央日報、中天電視時期，派駐北京、擔任兩岸新聞中心主管職，熟稔兩岸事務。



胡歌近期因主演陸劇《繁花》再創事業高峰，此次不到24小時旋風訪台，於12日中午飛抵台北松山機場，出席下午4時在松山文創園區舉辦的“對話青年”活動，對話的主要對象是台灣的青年導演、影視創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。胡歌結束講座之後就沒有其他行程，昨晚下塌台北晶華酒店，今天一早就抵達桃園機場搭乘08:45華航CI501班機、10:50抵達上海浦東機場。



胡歌睽違6年再度訪台，停留不到24小時。雖然衹有一個公開行程，但由於他的高人氣，所到之處，媒體爭相採訪，粉絲也熱情追逐，讓胡歌一下飛機就高喊“很親切”、“很想你們”。在座談時，也表達想與台灣影視人員合作，“我是便宜又好用的演員，有好的劇本一定要找我！”。在確認自己有“台灣腔”後，胡歌笑答“那我就更開心了，因為我們不分彼此”。親切又幽默的談話，一下子就擄獲台灣民眾的心，也為沉寂多時的兩岸文化影視交流 ，創造友善氛圍。



《風傳媒》報導，台北市影音公會理事長陳仲祺表示，在2024年將會推動三大目標，首先是舉辦“兩岸影視高峰會”，讓沉寂已久的兩岸民間影視交流重新熱絡並增進專業人才互動；其次是整合公會資源，拍攝青春戀愛劇“白門，再見”，藉以重振台灣影劇市場並培育青年人才；最後就是計劃舉辦“風影展”活動，希望提供公部門更為符合時代潮流的宣傳方式。