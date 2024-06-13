教育創新者當“教育部”政次　葉丙成新官上任

葉丙成接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月13日電（記者 俞敦平）台“教育部次長”葉丙成首次赴“立院”備詢，他於受訪時坦承這是一次前所未有的體驗。對於記者們針對一些較敏感的關於兩岸相關的議題時，例如東吳大學在小紅書上自稱台灣地區的東吳大學以及網紅與中國大陸合作的問題，他都採取了較為保守溫和回應。



“教育部次長”葉丙成13日應邀赴“立法院”教育及文化委員會就“少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力”進行專題報告，並備質詢



葉丙成是台灣知名的教育創新者和企業家。他是台大數學學士、台大電機工程碩士、美國密西根大學電子工程與電腦科學博士。他曾任教於台大電機系，並於2024年5月起擔任“教育部”政務次長。在此之前，他辭去了所有民間職務，全心投入公職工作。葉丙成也是線上遊戲學習平台PaGamO和實驗教育機構BTS無界塾的創辦人，自2013年以來一直積極推動翻轉教學。



首先針對首次赴“立院”備詢的感想。葉丙成表示，這次赴委員會報告是一次前所未有的體驗，他非常重視“立委”們對台灣教育議題的關心。葉丙成強調，作為行政首長，向“立委”們說明目前所面臨的問題及處理方式，是他的責任，也希望能夠藉此讓“立委”們更瞭解這些情況，並歡迎“立委”們提供建議。